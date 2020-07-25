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Son dakika: gazetesi Haaretz'in yazarı: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim...

Son dakika haberi: 'da 86 yıl sonra kılınan Cuma namazı ile zincirler kırıldı. 350 bin kişi koronavirüs önlemlerine rağmen bölgeyi doldurdu. Sığmayanlar Yenikapı'ya koştu. Dünya tarihi yarımadada yaşananları izledi. Ayasofya ile ilgili birbirinden çarpıcı yorumlar geldi. 'de yazarlık yapan Louis çok çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okumasına değinen Fishman, "Ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez" dedi.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 07:28 Son Güncelleme: 25.7.2020 07:45 ABONE OL
Son dakika: İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim...

-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra bugün aslına döndü ve ibadete açıldı. Bu tarihi gün dünya basınının da ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı 'ın Ayasofya Camii içerisinde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilaveti ise güne damga vuran gelişmelerdendi. Yorum ve analizleri gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis da bu tarihi günü ilgiyle takip edenler arasındaydı. Fishman, Twitter hesabı üzerinden açılışa dair dikkat çeken çekici paylaşımlarda bulundu.

Son dakika: İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim...

"KİMSE BU OLAYI HAFİFE ALAMAZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden ve o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan , dinlerken ürperdiğini ve bu olayın kimse tarafından küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Fishman, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu tarihi anda 'da Erdoğan'ı Kur'an okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez."

Son dakika: İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim...

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD'li yazar ve akademisyen , 'in en eski ve en etkili günlük gazetesi Haaretz'de makaleler yayınlıyor. Fishman, Türkiye ve Filistin-İsrail konularıyla özel olarak ilgileniyor. Halen New York Şehir Üniversitesi Brooklyn College'da öğretim üyeliği yapan Fishman, Osmanlı Filistini'nin son dönemlerini mercek altına alıyor. İngilizce, İbranice, Arapça, Türkçe, Almanca ve Fransızca bilen akademisyen, çalışmalarını daha çok Türkçe, Arapça ve İbranice kaynaklar üzerinden gerçekleştiriyor. Hayatını ABD, İsrail ve Türkiye arasında sürdüren ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde ders veren Fishman, İsrail-Filistin Sorunu ve Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında makaleler kaleme alıyor.

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Son dakika: İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim...
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