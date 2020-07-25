Son dakika: MSB: Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen depoda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirdiği belirtilerek, "Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 63 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı, 1000 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 adet el bombası, 25 kilo dinamit, 1000 adet paketlenmiş bilya ele geçirildi" denildi.