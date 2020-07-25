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Son dakika! Turuncu listedeki etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığının bir açıklamasın göre Turuncu listede olan ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 15:38 Son Güncelleme: 25.7.2020 15:50 ABONE OL
Son dakika! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU" listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

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Son dakika! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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