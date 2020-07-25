Son dakika! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU" listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

Balkonda dehşet! Komşular yapma diye bağırdı ama...

SON DAKiKA! Arnavutköy'de iş yerinde patlama kamerada: Yaralılar var