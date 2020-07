Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık vefatının yıldönümünde anılıyor!

Hocaların hocası olarak bilinen Halil İnalcık aramızdan ayrılışının birinci yılında anılıyor. İnalcık'ı yad eden mesajlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da yayınladığı mesaj ile andı.

TWİTTER'DA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ

Halil İnalcık ile ilgili 7'den 70'e binlerce kişi paylaşımda bulundu. Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık, Twitter'da da trend listesine girdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI UNUTMADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halil İnalcık ile ilgili bir mesaj yayınladı. Anlamlı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Osmanlı ve Türk tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan bilim insanı Prof. Dr. #Halilİnalcık'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

HALİL İNALCIK KİMDİR?

Halil İnalcık,1942 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı doktora tezini verdi. 1943'te Viyana'dan 'Büyük Ricat'e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı başlıklı teziyle doçentliğe atandı. 1945'te AÜDTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Şevkiye Işıl hanımla evlendi. Bu evlilikten kızı Günhan dünyaya geldi.

Uzun yıllar aynı fakültede Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler veren İnalcık, 1947'de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine seçildi. 1949'da İngiltere'ye giderek British Museum'da Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı ve Calendar of State Papers serisinde Osmanlı tarihine ait kayıtları topladı. Public Record Office'te Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kaynak taraması yaptı. 1951 yılında Türkiye'ye döndü.

1951'in yazında Bursa Şer'iyye Sicilleri üzerine çalışmaya başladı. Girişimleri sonucu siciller, Topkapı Sarayı'ndaki atölyede ciltlenip temizlenerek tekrar Bursa'ya gönderildi. İnalcık, Haziran 1952'te Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği teziyle profesörlük unvanı aldı.

Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık, 1972 Ankara Üniversitesinden emekli olarak Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü kurdu. 1973 yılında kitabı The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600 yayımlandı.

İnalcık, Osmanlı/Türk tarihi araştırmalarının ortaya koyduğu yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılması için "International Association for Social and Economic History of Turkey" adlı uluslararası bir birlik kurdu, ilk 1977'de Hacettepe Üniversitesi'nde olmak üzere 11 uluslararası kongrenin toplanmasına öncülük etti.

1986 yılında Chicago Üniversitesinden de emekliye ayrıldı ve 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Tarih Bölümünü kurdu. 23 yıl boyunca Bilkent Üniversitesi Osmanlı Tarihi Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seminer dersi verdi.

2003 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Halil İnalcık Center for Ottoman Studies adlı bir merkez kurdu. Halil İnalcık, yıllardan beri çeşitli arşivlerden topladığı belge ve defterlerin kopyalarını, yarım kalmış araştırma metinlerini, 1000'den fazla ayrı basımı ve diğer materyalleri bu merkeze bağışlamıştır.

İnalcık, çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de; Arapça, Farsça ve İtalyanca biliyordu. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken Cambridge'de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterilmiştir.

Hayatı ve tarihçiliğini anlattığı Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı adlı söyleşi kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 2005 yılında yayımlanmıştır.

Halil İnalcık çoklu organ yetmezliği nedeniyle 25 Temmuz 2016 tarihinde saat 19.10'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

BAŞLICA KİTAPLARI

The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London, 1974.

Studies in Ottoman social and economic history, London, 1985.

The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire, Bloomington, 1993.

Süleyman the second and his time, İstanbul, 1993.

An Economic and Social History of the Ottoman Empire (Donald Quataert ile birlikte), Cambridge, 1994.

From empire to republic: essays on Ottoman and Turkish social history, İstanbul, 1995.

Sources and studies on the Ottoman Black Sea, Cambridge, 1995.

History of Humanity (editor, Peter Burke ile birlikte), 1999.

Ottoman Civilization (Gunsel Renda ile birlikte), Ankara, 2003.

Essays in Ottoman History, Eren Yayıncılık.

Makaleler 1: Doğu Batı, Doğu Batı Yayınları, 2005.

Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar, Ankara, 1954.

Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayıncılık, 2000.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1 /1300-1600, Eren Yayıncılık, Prof. Dr. Donald Quataert ile, 2001.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 2 / 1600-1914, Eren Yayıncılık, 2004.

Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi, Eren Yayıncılık.

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, 2003.

Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Eren Yayıncılık.

ABD Tarihi, Allan Nevins/Henry Steele Commager (çeviri) Doğu Batı Yayınları, 2005.

Şair ve Patron, Doğu Batı Yayınları, 2003.

Balkanlar (Prof. Dr. Erol Manisalı ile).

Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınınları, 1.Baskı: Temmuz 2007 - 2.Baskı: Aralık 2007.

Devlet-i Aliyye, 2009.

Kuruluş - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak

Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (Mehmet Seyitdanlıoğlu ile birlikte) İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

OSMANLILAR, Fütühat ve Avrupa İle İlişkiler

Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutripler, İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı

Osmanlılar, 2010.

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, 2011.

Rönesans Avrupası Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları, 2013.

Devlet-i 'Aliyye: Tagayyür ve Fesad, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

Osmanlı İmparatorluğu (1-Toplum ve Ekonomi, 2-Sultan ve Siyaset) Kronik Kitap, 2018