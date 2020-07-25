Titicaca Gölü su kurbağaları sudan daha fazla oksijen almak için hangisine benzeyen bir hareket yaparlar? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Titicaca Gölü su kurbağaları sudan daha fazla oksijen almak için hangisine benzeyen bir hareket yaparlar?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Titicaca Gölü su kurbağaları sudan daha fazla oksijen almak için hangisine benzeyen bir hareket yaparlar?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

TİTİCACA GÖLÜ SU KURBAĞALARI SUDAN DAHA FAZLA OKSİJEN ALMAK İÇİN HANGİSİNE BENZEYEN BİR HAREKET YAPARLAR?

Şınav çekmek

Squat yapmak

Perende atmak

Amuda kalkmak