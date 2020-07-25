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Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haber: Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 61'e ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.7.2020 14:01 Son Güncelleme: 25.7.2020 14:02 ABONE OL
Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van Gölü'nde batan teknedekiler için sürdürülen çalışmalarda, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece, kazanın ardından gölde bulunan ceset sayısı 61'e ulaştı.

Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Gevaş-Tatvan arasındaki bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 61'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

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Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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