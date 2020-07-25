‘Yeniden ayağa kalkışın ifadesi’

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazını kılan vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı86 yıl sonra kendi sınırlarımızda olan cami hem sevindiriyor hem de hüzünlendiriyor. Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra aynı zamanda dört minare ilave ediliyor. Namaza engel olmayacak şekilde muhafaza edildi. İmha etme mantığı yoktur, ihya etme mantığı vardır. Hz İsa bugün zuhur etse bu mabette gönül rahatlığı ile ibadet edebilir. Peygamberimizin müjdesi vuku buluyor. Hem de hakkın batıla galebe çalması anlamına geliyor. Siyasi açıdan ise Türkiye Cumhuriyeti olarak başta Avrupa ülkelerine haçlı ordularına karşı bu açılış ciddi bir mesajdır. Bu Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye'nin elinin ne kadar güçlendiğini göstermiştir. Ayasofya'yı ibadete açmak demek Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığının ifadesi demektir. Bu ikinci fetihtir. Türkiye Cumhuriyeti milletiyle beraber tarih sayfasına yeniden güçlü şekilde çıktığı anlamı taşır. Bu olaya vesile olanlara başka Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Milli ve dini duygularımızı canlandırdı.Metris Fenertepe'den 4 vasıta değiştirerek Ayasofya'ya gelmeye çalıştım. Yanıma çocuğumu da alıp bu tarihi ana tanıklık etmesini istedim. Fakat ulaşımda Ekrem İmamoğlu'nun engelleme teşebbüsleriyle karşılaştık. Bu olayın bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Hani her şey güzel olacak demişlerdi. Tarihi Ayasofya Camisi'nin açılışına dahi tahammül edemiyorlar, vatandaşlara eziyet etmeye çalışıyorlar. Bizi bu tip oyunlarla engelleyemezler. Kilometrelerce yol olsa yine de yürüyüp o namazımızı kılarız" dedi.Dış güçler istedikleri kadar oyunlar ve planlar yapsınlar rabbimiz bize buranın camii yapılmasını nasip etti. Herkesin barış ve huzur içinde yaşayacağı bir dünya hayali ile yaşıyoruz. İbadetlerimizde özgür ve huzurlu olmalı.Ayasofya Camisi fetih camisi. Burada 86 yıl sonra namaz kılacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Benim için çok önemli, bu yaştan sona bir daha burada ya namaz kılabilirim ya da kılamam. Yolda biraz zorlandım ama bu hiç önemli değil. Allah nasip ederse yarın Samsun'a döneceğim.AYASOFYA Camii'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı için yüzbinler Sultanhamet'e akın etti. Yoğunluğun artması nedeniyle tramvay ve metro seferleri kısmi olarak durduruldu. Binlerce kişi tramvay hattından Ayasofya Camisi'ne yürüdü. Vatandaşlar "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" sloganı attı. Fatih belediyesi ekipleri meydanın bazı noktalarına vatandaşların ihtiyacını gidermek için sular yerleştirdi. Namaz ılınacak alanlarda Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında saf düzeni işaretlemleri yapıldı. Namaz alanına girişler 11 ayrı noktadan polis aramalarıyla yapıldı. 21 bin polisin güvenliği sağladığı alanda 17 sağlık noktası kuruldu, 736 sağlık personeli görev yaptı ve 101 ambulans hazır bekeltildi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu. Alana giremeyenler Yenikapı'da saf tutarak namaz kıldı. Bir vatandaşın Ayasofya'ya giremediği için ağlaması dikkat çekti. Tarihi Yarımada çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar araçlarını park ederek yürüdü.NAMAZA, Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile şehit eşleri ve anneleri ile gaziler ve birçok kadın katıldı.AYASOFYA-I Kebir Camisi'nin açılışına heyecanına yurtdığından gelerek tanıklık edenler de vardı. Hindistan'dan gelen Gohari Imam "Bugün sadece Türkler için değil tüm Müslümanlar için önemli bir gün" derken Pakistanlı Mehmet Refik "Camiyi açtığı için Allah Erdoğan'dan razı olsun. Tüm Müslümanlar Bayram gibi bir gün yaşıyoruz" dedi.