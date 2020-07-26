Ayasofya’da vuslat coşkusu

Ayasofya-ı Kebir Camii Şerif'in 86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılmasının ardından dün ilk sabah namazı da kılındı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen çok sayıda vatandaş, sabah namazında Ayasofya'da saf tuttu.Gece boyunca açık kalan camide, ezan öncesinde saflarda hazır bekleyen vatandaşlar içeriye sığmadığı için dışarıya taştı. Sabah namazını camide ve dışarıda kılmak isteyen vatandaşlar dışarıda büyük bir kalabalık oluşturdu. Ezanın ardından coşkulu kalabalık sabah namazını kıldı. Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi. Sabah namazı sonrasında da yoğun kalabalık, cami ve çevresinde Türk bayraklarıyla tarihi ana tanıklık etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da sabah namazına katıldı. Yerlikaya daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziayret etti.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dün de yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistler cami içerisine girerek incelemelerde bulundu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıllardır bir özlem olduğunu belirten vatandaşlar "Cumhurbaşkanımız açılacağını müjdelemişti. Memnunuz. Allah razı olsun. Gezdik. Ecdadın bize hatıra bıraktığı şeyleri görmek güzel şeyler. Camide yıllar sonra tekrar namaz kılmanın heyecanını yaşadık. İnşallah bir daha camilik statüsünden çıkarılmaz ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi kıyamete kadar camii olarak kalır" dedi.Ayasofya-i Kebir Camii'nin önceki akşam hilal şeklindeki ayla oluşturduğu bu manzara görenleri büyüledi. Sosyal medyada paylaşılan bu büyüleyici ana ait kare binlerce kez paylaşıldı.