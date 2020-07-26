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Cumhurbaşkanı Erdoğan ""nı kutladı

Cumhurbaşkanı , 'nin dört bir yanındaki üreticilerin ""nı kutladı.

AA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 21:16 Son Güncelleme: 26.7.2020 21:30 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasat Bayramını kutladı

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında alın teri olan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle bir video paylaşıldı.

Tarıma ilişkin görsellerin de yer aldığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hasat, çiftçimizin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayramdır. Sizler, bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla, tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, güneşin, suyun bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir günde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hasat Bayramı"nı kutladı | Video

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hasat Bayramı"nı kutladı
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