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Erdoğan Sarrac’ı kabul etti

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Erdoğan Sarrac’ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Sarrac'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmede Libya'daki son durum ele alındı. Diğer taraftan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldı. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Erdoğan Sarrac’ı kabul etti
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