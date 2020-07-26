Gürültü çıkaranların gayesi Ayasofya ve Doğu Akdeniz değil Türkiye’nin varlığı

Amasya Çevre Yolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Amasya'daki açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Partili vekiller, belediye başkanları, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve yüklenici firma sahibi Salih Turan Yeşilbaş katıldı. İşte Erdoğan'ın video konferans konuşmasının satırbaşları;Amasya Çevre Yolu projesi şehirden geçen trafiği tamamen şehir dışına çıkartıyor. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Ferhat Şirin için nasıl tüm zorlukları aştıysa biz de aynı şekilde gece gündüz milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz. Dünya salgın hastalıkları ile boğuşurken yatırımlarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik.Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa gidip gücümüzü, kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları bir bir bozarken sağladığımız desteklerle milletimizin yanında olduğunu gösterdik.Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Salgın sonrası yeniden yapılanacak sistemde çok önemli bir yer edinme imkanı doğmuştur. Daha düne kadar tehditlere maruz kalırken, bugün herkesin birlikte çalışma isteği olan bir ülke haline geldik.Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil bizatihi Türk milletinin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten biliyoruz. Bu gerçeği yavaş yavaş herkes görmekte.Türkiye'nin bugün her alanda sergilediği onurlu ve sonuç alıcı duruşa öyle kolay gelinmedi. Siyasi istikrarsızlık içinde çırpınan bir ülke böyle yapamazdı. Bunun için milletimizin desteği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirdik. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülke böyle yapamazdı. 18 yılda hem altyapımızı güçlendirdik, hem makro ekonomimizi sağlam temellere oturttuk. Askeri bakımdan dışa bağımlı bir ülke böyle yapamazdı. Savunma sanayimizi geliştirirken ordumuzu milli çizgide güçlendirdik. Diplomatik kabiliyetlerimizle dış politikamızda uluslararası her platformda sözü geçen bir anlayışı hakim kıldık. Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Türkiye'nin adımlarına karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir.Ülkemize karşı ne siyasetle ne diplomasiyle ne sağduyuyla ne akılla bağdaşan sözler sarfeden, davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyrun çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanallarını açın. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Ancak kendi hakkımıza, hukukumuza, çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.Adil olan, akılcı olan, ahlaklı olan her türlü teklifi konuşmaya, değerlendirmeye müzakere etmeye hazırız. Dayatmalar ve zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı zaten sahada fiilen gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz. Türkiye'yi 2023'e her alanda gelişmiş, güvenli ve müreffeh bir şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bu yolda bizimle yürüyecek her dosta gönlümüz de kapımız da açıktır. Bize düşmanlık etmeye, tuzak kurmaya, önümüzü kesmeye çalışanlar kaybeder.Amasya'da daha pek çok projeyi hayata geçirdikAmasya'da daha pek çok projeyi hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 270 kilometreye çıkardık. Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını son 2 yılda 12 kat arttırdık. Amasya'daki hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiber optik kablo uzunluğunu da 2 bin kilometreye yaklaştırdık.Amasya çevre yolumuzla şehirlerarası geçiş mesafesini 2 kilometre daha kısaltırken, yaklaşık 30 dakikayı aşan ulaşım süresini 7 dakikaya indirmiş olacağız. Böylelikle yıllık 1,9 milyon litre yakıt tasarrufu ve 4 bin 700 ton karbon emisyon salımında azalma gerçekleşmiş olacaktır.