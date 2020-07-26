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unutulmadı

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Halil İnalcık unutulmadı
Osmanlı ve Türk tarihi alanında yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan bilim insanı Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 4'üncü yıldönümünde anılıyor. Sosyal medyada binlerce kişi İnalcık için anlamlı mesajlar paylaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Halil İnalcık'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan iletisinde, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4'üncü yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda da "Saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
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Halil İnalcık unutulmadı
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