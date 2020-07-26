Haberler Gündem Haberleri Hilal Kaplan ve 15 temmuz gazisi İsmailoğlu'na çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında

Hilal Kaplan ve 15 temmuz gazisi İsmailoğlu'na çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Kılıçaslan ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na hakaret eden Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 11:53 Son Güncelleme: 26.7.2020 11:54 ABONE OL