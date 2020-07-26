Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hilal Kaplan ve 15 temmuz gazisi İsmailoğlu'na çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında

Hilal Kaplan ve 15 temmuz gazisi İsmailoğlu'na çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Kılıçaslan ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na hakaret eden Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 11:53 Son Güncelleme: 26.7.2020 11:54 ABONE OL
Hilal Kaplan ve 15 temmuz gazisi İsmailoğlu'na çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında

Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan; Ayasofya Camisi'nin açılışına katılıp fotoğraf çektiren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na hakaret ettiği paylaşımı sonrası gözaltına alındı.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hilal Kaplan ve 15 temmuz gazisi İsmailoğlu'na çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA