Hilal Kaplan ve 15 temmuz gazisi İsmailoğlu'na çirkin saldırıda bulunan SP ilçe başkanı gözaltında

Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan; Ayasofya Camisi'nin açılışına katılıp fotoğraf çektiren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu'na hakaret ettiği paylaşımı sonrası gözaltına alındı.
Şehit eşi Esma kardeşim görmüş olmasaydı paylaşmayacaktım ama kendine Milli Görüşçü diyen bu rezile karşı birlikte dava açacağız. Edepten nasibini alamamışlara, en azından o lağım çukuru ağızlarını kapatmayı öğreteceğiz! Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar! pic.twitter.com/jijnoo3dMp— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) July 25, 2020
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