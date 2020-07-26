Irkçı, faşist İslam düşmanı kafa!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde cuma namazı kılınmasını, Yunanistan hazmedemedi. Ayasofya'nın 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin gereklerine ve ruhuna uygun şekilde ibadete açılması, başkentinde tek bir cami bulunmayan Yunanistan'da özel ayinler düzenlenmesi ve bayrakların yarıya indirilmesiyle karşılandı. Haddini aşan bazı Yunanlılar ayyıldızlı bayrağı yakma cüreti gösterirken, kamu görevlileri bu eyleme göz yumarak gerektiği şekilde müdahale etmedi. Türkiye'nin hukuka uygun faaliyetlerini mesnetsiz iddialarla başka ülkelere şikayet etmeyi adet haline getiren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu kez de Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk namaz için 'Uluslararası bir kınama' gerektiğini söyledi. Selanik ve Patras'taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana'ya dua edildi. Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi. Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Bölük" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi. Öte yandan Yunan Dışişleri Bakanlığı artan tepkiler üzerine dün öğle saatlerinde Twitter'dan "Herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye'nin milli sembolüne yapılan her türlü hakaret eylemni en şiddetli şekilde kınıyoruz" mesajını paylaştı.