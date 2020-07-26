Konya’ya şehit ateşi düştü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Ali Konukcu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Konukcu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralanmıştı. Şehidin cenazesi Konya'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Bu arada şehidin 26 Haziran'da "Kurbanımızı da aldık, şimdiden hayırlı olsun" paylaşımı yürek burktu.