Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Konya’ya şehit ateşi düştü

’ya şehit ateşi düştü

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Konya’ya şehit ateşi düştü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Ali Konukcu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Konukcu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralanmıştı. Şehidin cenazesi Konya'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Konukcu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Bu arada şehidin 26 Haziran'da "Kurbanımızı da aldık, şimdiden hayırlı olsun" paylaşımı yürek burktu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’ya şehit ateşi düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA