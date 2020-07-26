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MSB duyurdu! /'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör örgütü 'ya yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. Milli , Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimdeki 3 PKK/'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 13:08 ABONE OL
MSB duyurdu! PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimdeki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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MSB duyurdu! PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
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