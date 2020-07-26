Otobüslere sivil kıyafetli denetleme

Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde kara yollarında genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapacak.Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görevli olacak. Helikopterle ve drone ile havadan denetim çalışmaları yapılacak, uzun yol kat eden sürücülerin 2 saatte bir 10 dakika mola vermesi sağlanacak.Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 17 ildeki 20 güzergâhta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak.Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda radar denetimleri gerçekleştirilecek.Toplam 718 sivil personel bin 436 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere tüm İçişleri teşkilatı yöneticileri sahada olacak.718 sivil personel, bin 436 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.