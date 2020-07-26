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Son dakika | 'e 'da yeni hizmet binası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika haberi... Başkan Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını bugün gerçekleştirecek. Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 12:56 Son Güncelleme: 26.7.2020 13:17 ABONE OL
Son dakika | MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı'nın saat 15.00'te Maslak'ta açılacak yeni binasının açılış törenine Başkan 'ın katılımı bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, 'in en önemli ünitelerinden biri olduğu belirtilen İstanbul Bölge Başkanlığı binasının, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde.

Son dakika | MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan 'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açılış | Video

Son dakika | MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı. Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Son dakika | MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Öte yandan, Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandığı ve her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olduğu da bildirildi.

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Son dakika | MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
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