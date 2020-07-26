Tek adam kongresi

CHP'nin 37'nci Olağan Büyük Kurultayı Kovid-19 tedbirleri altında Bilkent Odeon'da yapıldı.Kurultayın ilk günü genel başkanlık için aday olacaklarını açıklayan Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner ile Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, yeterli imza olan 69'a ulaşamadıkları için aday bile olamadı.Bin 356 kayıtlı delegeden bin 318'inin katıldığı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, bin 251 delegenin oyunu alarak yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. 67 oy ise geçersiz sayıldı.Kendisine 100'den fazla delegenin imza için geldiğini söyleyen Cihaner, delegeye yapılan baskı ve şantajla delegenin iradesine engel olunduğunu açıkladı.Kılıçdaroğlu ise "İktidar" temalı kurultayda yaptığı konuşmada milleti görmedi, "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" diyerek kirli ittifaka selam çaktı. HDP'ye selamını "Kürt sorunu ve yerel yönetimler" konusunda verdiği mesajla gönderdi.CHP'nin 37. Olağan büyük kurultayda onur üyesi Nuriye Berberoğlu, sonuç bildirgesi üzerinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na kritik sorular sordu. CHP'nin uluslararası operasyona maruz bırakıldığını söyleyen Berberoğlu, Deniz Baykal'ın istifasıyla sonuçlanan kaset operasyonuna işaret edip, "Operasyona konu kasetteki görüntüyü size kimlerin nerede servis etti?" diye sordu. Yine 2 Mayıs 2019'da İstanbul seçimine günler kala, Kalamış Yat Limanı'ndaki gizli görüşmeyi hatırlatan Berberoğlu, tüm telefonların kapatılarak gerçekleşen o görüşmede neler yaşandığını sordu. Berberoğlu'nun sözleri üzerine kurultay yönetimi mikrofonun sesini kapadı. Israr üzerine yeniden konuşmaya başlayan Berberoğlu, "Katıldığınız yat gezisinde kimlerle görüştüğünüzü açıklamadınız. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktu dediniz. Ama Saray'a giden vekili açıklamadınız. Sizin bu görüşmeden haberdar olduğunuz izlenimini yaratacağını düşünmediniz mi?" dedi.Bu sırada "Lütfen keselim" diye bağıranlar oldu. Nuriye Berberoğlu'nu divan başkanı Özlem Çerçioğlu da sık sık uyardı.Yeterli imzaya ulaşamayan , genel merkezin delegeye baskı yaptığını ileri sürdü. Kendisine 100'den fazla delegenin imza için geldiğini, ancak tehdit ve şantajlar sonrasında delegenin imzasını çektiğini belirtti. Cihaner, "100'ün üzeri imza için gelen arkadaşlarımız yoldan geri çevrildi. Belediye başkanları aşıyla işiyle o arkadaşları tehdit etti" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bitirir bitirmez, delegelerin konuşmasını beklemeden salonu terk etmesini eleştirdi. Kurultay'ın "iktidar" değil, "parti içi iktidar kurultayına dönüştürüldüğünü" söyledi. Cihaner, "Bu, daha önceden kurgulanmış bir tiyatro" dedi.CHP onur üyesi Nuriye Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Baykal'a yönelik kumpasla ilgili kasedi kimin verdiğini, İstanbul seçimlerinde gizli yat buluşmasında nelerin konuşulduğunu" sordu, mikrofonunun sesi kapatıldı.