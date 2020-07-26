Vatandaşlardan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya tepki! "Katil"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden ve tutuklanarak cezevine gönderilen Cemal Metin Avcı'nın Menteşe ilçesinde olayı ardından kapanan işyerinin camına "katil" yazdılar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan bar işletmesi cinayetin ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.

Kapanan işletmeye olası tepkiler nedeniyle, ilk 3 gün polis ekipleri bölgede nöbet tuttu. Dün gece ise kimliği belirsiz kişiler kapanan işyerinin camına "katil" yazdılar.

İşletmenin camlarına "katil" yazılarının yazılmasının ardından, işletmenin ismi ve amblemlerinin siyah poşetlerle kapatıldığı gözlendi.

OLAY

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti.

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