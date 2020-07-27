Diyarbakır'da, annelerin terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP İl binasında başlattığı oturma eylemi 328'inci gününe girerken, aileler, bir bayrama daha çocuklarından ayrı giriyor. 9 yıl once dağa kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, "Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Bu bayramı kızımla geçirmek istiyorum. Onun yanında olmak istiyorum. Gel kızım bu bayramı beraber geçirelim. Herkes bayram hazırlığı yapıyor, biz 328 gündür bu çadırın altında gözyaşı döküyoruz" dedi. Baba Süleyman Aydın, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdürüken, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorunu var' diyor. Zaten evimizi yıkan CHP. Siz HDP'ye destek verdiğiniz için şu an çocuklarımız dağda. Madem Kürt sorunu var neden gelmiyorsunuz bizlere destek vermiyorsunuz? HDP'liler kapımıza kadar geliyorlar ve eylemden vazgeçmemiz için bizlerle müzakerede bulunuyorlar. Çocuklarımızı versinler eylemimize son verelim" diye konuştu. İstanbul'da 5 yıl önce kaçırılan Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, "Bayram geldi herkes sevenleriyle çocuklarıyla mutlu oluyor. Biz HDP'nin kapısında çocuklarımızı bekliyoruz. HDP eğer bizi temsil etseydi PKK'dan çocuklarımızı isterlerdi" dedi.