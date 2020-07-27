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'nde yoğunluk sürüyor

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan 'nde yoğunluk yaşandı. Cami içinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar dışarıda namaz kıldı 350 bin kişinin katılımıyla kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde sabah namazı yoğunluğu yaşandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 07:24 Son Güncelleme: 27.7.2020 07:24 ABONE OL
Ayasofya Camii'nde yoğunluk sürüyor

Haftanın yeni gününde vatandaşlar sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geldi. Yaşanan yoğunluktan dolayı camide yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. Camii görevlileri ise namaz kılanları sosyal mesafe konusunda uyardı.

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Ayasofya Camii'nde yoğunluk sürüyor
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