Ayasofya Camii'nde yoğunluk sürüyor

Haftanın yeni gününde vatandaşlar sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geldi. Yaşanan yoğunluktan dolayı camide yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. Camii görevlileri ise namaz kılanları sosyal mesafe konusunda uyardı.