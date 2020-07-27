Bize bu anı yaşatan başkanımıza teşekkürler

86yıl aradan sonra 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışından bu yana vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Ayasofya'ya kavuşmanın heyecan ve coşkusuna doyamayan bir çok vatandaş ikinci geceyi de ulu mabette geçirirken yine binlerce kişi tarafından ikinci sabah namazı cami içinde ve çevresinde eda edildi. Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu. Tamamı dolan camide 86 yıl aradan sonra ikinci kez sabah namazı kılmanın heyecanı hakimdi. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namazın öncesinde ve sonrasında dualar edildi, salavatlar getirildi.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, açılışının üçüncü günü boyunca da ziyaretçi yoğunluğu sürdü.Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda Müslüman'ın akın ettiği caminin önünde, vakit namazları öncesinde kuyruklar oluştu. Ayasofya-i Kebir Camii'de kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İşte Ayasofya'yı ziyaret eden vatandaşlar ve yabancı misafirlerin duyguları;Gözyaşlarımıtutamadım. Bu anı yaşamayı Allah nasipetti. Keşke 1453'te yaşayabilseydik. Emeğigeçen herkese teşekkürler, Allah razıolsun. İlk başta da Başkan Recep TayyipErdoğan'dan. Bize bu anı yaşattı.86 yıl sonra zinciraçıldı ve Ayasofya'yı cami olarak görebildik.Açtıranlardan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan Allah razı olsun.Fransa'da kalıyorum ve memleketime ziyarete geldim. Özellikle Ayasofya'nın açılması nedeniyle, annemi ve babamı vatanımı görmeden Ayasofya'yı ziyaret ettim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan.Adıyaman'dan geldim.Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz.Cumhurbaşkanımızın gayreti ile bu günleri görebildik. Bu bizim nesil için çok büyük bir şanstır. Bütün dünya Müslümanlarının özlemi olan böyle bir olaya şahit olmak ve Ayasofya'da namaz kılmak dünyanın en büyük mutluluğudur.Yıllar sonra burada namaz eda ettiğim için Rabbime minnet duyuyorum.Buna vesilen olanlara da özellikle Cumhurbaşkanımıza binlerce teşekkür ve minnettarlığımızı sunuyoruz. İnşallah kıyamete kadar bu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi namaz kılınan, Allah'a şükredilen bir yer olarak kalır.86 yıllık özlem Allah'a şükür sona erdi. Diğer din mensuplarının da buna saygı duymalarını, buranın Allah'a ibadet edilen bir mabet olmasından dolayı mutlu olmaları gerekir. Burası fabrikaya değil camiye çevrildi.Allah'a ibadet edilen ve tüm insanlık için korunan bir yer olmuştur.