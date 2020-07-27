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'li 'ne haciz işlemi

'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı.

AA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 22:21 ABONE OL
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi

Polis eşliğinde sabah saatlerinde önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı.

Bu esnada belediyeye ait araçların bina önüne çekildiği görüldü.

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi

Akşam saatlerine kadar bekleyen alacaklı şirket yetkilileri ve avukatlar daha sonra polis eşliğinde binaya girerek haciz işlemi başlattı.

1,5 saat süren haciz işleminde belediyeye ait çeşitli eşyalar alınarak kamyonlara yüklendi.

Haciz işlemi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şirket Yetkilisi Hatice Türk, şunları söyledi:

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi

"2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. Alacağımızı ödemedikleri için dava açıldı. 2005 yılından beri süren bir davaydı. Yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karar neticesinde icra takibi yaptık. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Bundan 20 gün önce de gelmiştik.

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi

Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımızı tahsil etmek üzere içerideki birkaç eşya alındı. Bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyeler alındı. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı.

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi

Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı."

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi

Haciz işleminin ardından firma yetkilileri belediye binasından ayrıldı.

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CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz işlemi
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