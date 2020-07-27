Dünya Müslümanları’ndan kutlama: Cesur ve takdire şayan bir adım

DünyaMüslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmet er-Raysuni, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasından dolayı rahatsızlık duyanların Türkiye'nin rolünün artmasından endişe ettiğini belirtti. Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da Türkiye'yi kutladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk hükümetinin Ayasofya'yı Allah'a ibadet edilen bir cami olarak aslına çevirme kararından dolayı genel olarak İslam toplumunu özellikle de kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz" denildi. İran'da toplanan Dünya İslami Uyanış Kurultayı da Türkiye'nin Ayasofya kararı ile alakalı bildiride "Türkiye Cumhurbaşkanının bu kararı, İslam kimliğini yeniden canlandırmak ve İslam mirasını Müslüman dünyaya yeniden kazandırmak adına cesurca ve takdire şayan bir adım. Desteklenmeli" denildi.