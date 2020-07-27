Dünyanın her yerinde teröristlerin ensesindeyiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası dün törenle açıldı. Maslak'taki binada yapılan törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu önemli mesajları verdi:Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik daha etkin ve daha iyi koordine edilen bir milli güvenlik sistemi geliştiriyoruz. Dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanımız sayesinde ülkemiz tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başlamıştır.Libya'da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında MİT'in sağladığı istihbari ve operasyonel destek oyun değiştirici role sahiptir. İstihbaratı olmayan bir devlet, millet yok olmaya mahkumdur. Teşkilatımız PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma alanında faaliyetlerini artırıyor, dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor. Kaçırılan vatandaşların kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor. Teşkilatımız (MİT) bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır.İstihbarat sahasında ihtiyacımız olan teknolojileri milli kaynaklarımızla üretmemiz de çok önemlidir. (MİT) Teşkilatımızın hukuki mevzuatını da güçlendirerek istihbari ve operasyonel çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturduk. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. Ülkemiz küresel bir güç olarak yerini almaya başlamıştır.Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor. Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. MİT'in TSK ve emniyet teşkilatımızla yürüttüğü ortak operasyonlar sayesinde PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir. Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor. Teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır.İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor. MİT Teşkilatımız kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor. Merhum Abdulhamit Han'ın güçlü istihbarat ağı sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek bir kurşun atmadan kurtardığı tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır. İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin çökertilmesi ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyettedir.İstanbul'un nüfusu bir çok Avrupa ülkesinden daha fazla. Böyle bir şehrin istihbarat servisleri tarafından cazibe merkezine dönüşmesi kaçınılmazdır. Ankara'daki karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip oldu. Tüm teknik donanımlarla artık Ankara ve İstanbul bu yükü büyük ölçüde alacağı gibi, teknolojiyle çok daha iyi yapacaktır. Amacımız İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmektir. İstanbul istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır. Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır. İstanbul aşkımız, sevdamızdır. Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir.Başkan Erdoğan, törenin ardından Huber Köşkü'ne dönerken yolda kendisini selamlayan taksici ve minibüsçü esnafıyla sohbet etti, selfie çektirdi.Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik. Attığımız her adım, yaptığımız her faaliyet dünyanın tamamının ilgisini çekiyor. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde daha önce Ankara'daki ana karargah binasının açılışı yapılmıştı. Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimariyle inşa edilen İstanbul'daki binada kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetildi.Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri bulunuyor. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası, maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı.Başkan Erdoğan, üreticilerin Hasat Bayramı'nı kutladı. İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan videoda Erdoğan, "Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, güneşin, suyun bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Abbas Erdoğan ile Türk milletine bu tarhi gelişmeden dolayı tebriklerini iletti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.