Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak-İran sınırında yer alan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınıra sıfır noktada yer alan askeri üs bölgesine sabah erken saatlerde bir grup PKK'lı terörist sızma girişiminde bulundu. Kalabalık terörist grubu termal kamera ile fark eden nöbet kulübesindeki komandolar, PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanı ağır makineli silahlarla ateş altına alındı. Teröristlerden 2'si silah ve mühümmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lı teröristlerle birlikte, 1 M16 piyade tüfeği, 2 sırt çantası, 1 kaleşnikof otomatik silah, el bombaları ve patlayıcı mühimmat bulundu. Dağlık ve ormanlık alanı fırsat bilerek kaçan teröristlerin, kaçış güzergahı obüs toplar ve ağır makineli silahlarla yoğun ateş altına alındı. Çukurca'da gerçekleştirilen operasyonda da terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öldürülen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildiği açıklandı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar tarafından tespit edilen terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yayınanan görüntülerde, saldırı girişiminde bulunan teröristlerin tespit edildiği andan etkisiz hale getirildikleri ana kadar operasyon detayları anbean yer aldı.