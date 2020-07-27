Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.