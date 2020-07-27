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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , "'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 09:58 Son Güncelleme: 27.7.2020 09:59 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Şehitlerimiz var!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
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