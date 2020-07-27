Kağıthane’deki taciz skandalında flaş gelişme

İstanbul Emniyeti Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 21 Temmuz günü Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen "Çocuğa Cinsel Saldırı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, olayın Ş.K. isimli yaşı küçük şahsın İ.Ö. isimli şüphelini çalıştığı adreste bulunduğu sırada meydana geldiği anlaşıldı. Olayı gerçekleştiren İ.Ö. isimli şahıs 26 Temmuz günü yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kağıthane'de erkek çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video





NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi, cadde üzerinde bulunan fırında çalışan bir kişinin aynı sokakta oturan 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Çocuğun annesine giderek fırında çalışan bir kişi tarafından arabayla gezintiye çıkarılmak istendiği iddiasının mahalle sakinleri tarafından duyulmasıyla fırın çalışanı linç edilmek istenmişti. Mahalle sakinleri önce fırına giderek şüpheliyle tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli linç girişimine uğrarken iş yeri de öfkeli kalabalığın hedefi olmuştu. Fırının camları kırılırken ortalığın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Taciz şüphelisi bir süre sonra öfkeli kalabalığın elinden kurtularak kaçmayı başarmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise fırın önünde toplanan kalabalığı dağıtarak çevrede güvenlik önlemi almıştı.