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Kaymakamdan 'bebek vaka' uyarısı

'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, koronavirüs salgınında yeni vakalar arasında bebeklerin de olduğunu belirtti. Sokaklarda, parklarda maskesiz oyun oynayan çocukların olduğunu belirten Altay, tedbirlere uyulmasını istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 17:52 ABONE OL
Kaymakamdan 'bebek vaka' uyarısı

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Banka önlerinde birbirine çok yakın mesafede insanlar gördüğünü ifade eden Kaymakam, kurallara uyulmasını istedi. Vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığını ifade eden Altay, "Artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz. Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleriki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." dedi.

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Kaymakamdan 'bebek vaka' uyarısı
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