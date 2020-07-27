Murat bebeğe hayat operasyonu

Ukrayna'nın Dnipro kentinde bebek odası aydınlatma ürünlerinin satışını yapan Hakan Türk, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen bebeğinin mutluluğunu yaşadı. Türk ailesi, adını Murat koydukları bebeğin mutluluğunu yaşarken, birkaç gün sonra baş gösteren bir rahatsızlıkla sarsıldı. Bağırsaklarından ameliyat olan küçük bebeğin durumu daha kötüye gitti. Tedavi sırasında kalp ve solunum durması nedeniyle Murat bebeğin beyninde hasar ve pıhtılaşma oluştu. Ukrayna'daki doktorlar, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Siz de üzülmeyin. Fişini çekelim" diyerek umutlarını kesti. Ancak ailesi ondan vazgeçmedi. Baba Türk hem CİMER'e yazarak hem de büyükelçilik yetkilileriyle iletişime geçti. Cumhurbaşkanlığı'nın da devreye girmesi ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin gayretleriyle Murat bebeğin Türk vatandaşlığına girişi yapılarak geçici seyahat belgesi çıkartıldı. Ertesi gün Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Ukrayna'dan alınan Murat bebek, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 40 günlük tedavinin ardından dün Ukrayna'ya dönen baba Hakan Türk yaşadıklarını şöyle anlattı:

Eğer Ukrayna'da kalsaydık oğlumu toprağa verirdim. Türkiye, 2.5 kilogramlık bir canın peşine düştü, 3 bin kilometre uzaktan ufacık bir çığlığa ses verdi. Herkes zannediyor ki benim bir yerde amcam, dayım var. Benim kimsem yok. Ben sade bir Türk vatandaşıyım. O kadar çok kişi aradı ki, Cumhurbaşkanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan. Büyükelçimiz sürekli aradı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çok yakından ilgilendi. Bize kalacak yer ayarladılar. Türkiye'den ufacık bir çocuk için ambulans uçak geldi, iki tane doktor geldi. Burada bir lira para ödemedim, hastane için, ilaç için.

Kalpteki, bağırsaklardaki sıkıntılar halloldu. Refleksleri gelişti. Mamayı istemediği zaman eliyle itmeye başladı. Beynindeki pıhtılaşmayla ilgili kan sulandırıcı ilaç kullanmaya devam edeceğiz. Beynindeki hasarla ilgili durum 18-24 aylık döneme kadar takip edilecek. 2 ay sonra yeniden kontrol için geleceğiz.

Ben bu çocuğu mezardan çıkardım, her haline şükrediyorum. O, Allah'ın bir hediyesi. Onun için elimden ne gelirse yaptım. Murat da çok güçlü bir bebek. Günde çok ağır iki iğne oluyor, kaç tane ameliyat geçirdi, üç kez kalbi ve solunumu durdu. İsmini değiştirecek olsaydım Yılmaz koyardım.



Bebeğim attığı her adımda başkanımıza dua edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Hakan Türk, "Bir babayı evlat acısı yaşamaktan kurtaran şefkatli, merhametli, hamdolsun çok kudretli bir devlet inşa ettiniz siz. Aldığınız binlerce mazlum duasına Murat bebeğin duası eklendi. Umarım bir gün oğlumla birlikte Cumhurbaşkanımızı görüp, elini öpüp, hayır duasını alırız. Bebeğimin attığı her adımda Allah'a şükredecek ve Cumhurbaşkanımıza dua edeceğiz" dedi.