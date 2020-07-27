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‘Şanlı bayrağımıza uzanan eller kırılır’

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi. MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."
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‘Şanlı bayrağımıza uzanan eller kırılır’
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