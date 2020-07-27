Son dakika: AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kim bu dostlar?

'BU DOSTLAR KİM?'

Dikkatini çeken bir kaç nokta olduğunu ifade eden Muş, "Bir tanesi mesela PKK ve FETÖ'ye dair hiçbir şey yok. Sadece 'Yasa dışı örgütleriyle mücadele edeceğiz' diyor. O da bir yerde geçiyor. FETÖ gibi önemli bir konuyla alakalı böyle bir kurultayda tek bir kelime yok. Türkiye'nin 40 yıla yakındır mücadele ettiği PKK ile ilgili böyle önemli bir konuda tek kelime yok. 'Dostlarla birlikte kayyumları birlikte kaldıracağız' diyor. Bu dostlar kim, bu dostların isimleri yok mu, bu dostların isimleri neden saklı tutuluyor? Bu dostları kamuoyuna açıklasalar da biz de görsek. Mesela kayyumlara karşı çıkan PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP var. Dostlar acaba HDP mi? Bu gibi şeyler aklımıza geliyor. Dolayısıyla CHP, Türkiye'nin meseleleri ile ilgili kongresinde net bir şey ortaya koyamadı. Dolayısıyla karnından konuşuyor, net açıklamalardan sakınıyor, dolambaçlı yolları deniyor. Bundan önce CHP'nin 36 kongresi nasıl olduysa 37'inci de aynı oldu" ifadelerini kullandı.