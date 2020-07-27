SON DAKİKA! Bakan Akar'dan Mersin Mut'taki kazaya ilişkin açıklama: Şoför herkesi uyararak aracı yatırma kararı aldı

VÜCUTLARININ ÇEŞİTLİ YERLERİNDE PROBLEM VAR

Sağlık personelimiz konuyla ilgili yoğun çaba sarf ediyor. Doktorlarımız entübe olan 4 personelimizle ilgili olarak verdikleri bilgide birinin boynunda, diğerlerinin vücutlarının çeşitli yerlerinde hasarların olduğu ve bunun üzerinde çalıştıklarını aktarabilirim.

Tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun diyerek yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sizlere de mesainiz için teşekkür ediyorum" dedi.