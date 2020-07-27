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| Bakan açıkladı! Eğitim kurumları için yeni hijyen kılavuzu

haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve 'nu hazırladıklarını açıkladı. Varank, "Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz" mesajını verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:38 Son Güncelleme: 27.7.2020 11:40 ABONE OL
Son dakika | Bakan Mustafa Varank açıkladı! Eğitim kurumları için yeni hijyen kılavuzu

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladıklarını açıkladı.

Bakan Varank, "Haziran'dan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Türk Standardları Enstitüsünün saha tecrübesini; Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece; Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık." dedi.

Bakan Varank, "Bu uygulamaların bir Eylem Planı'na yansıtılması gerekli. Eylem Planında; Dezenfektanların nerede bulunacağı, Okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenerek ilgili kişilerini izole edilmesi gibi bilgilerin tespit edilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

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Son dakika | Bakan Mustafa Varank açıkladı! Eğitim kurumları için yeni hijyen kılavuzu
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