Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: Bayrak yakmak onlara yakışır!

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya Türkiye'yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Laya basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki isim soruları da yanıtladı.

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YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ: BAYRAK YAKMAK ONLARA YAKIŞIRDI

İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

Türk Bayrağı'nı yakmak gibi aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Yunanları denize döktükten sonra bile Yunan Bayrağı'na saygı göstermişiz. Biz böyle bir milletiz. Bizim aldığımız karara herkesin saygı duyması gerekiyor. Dünya mirası konusunda korunması taleplerini de saygıyla karşılarız.

Cami olarak tekrar ibadete başlayan Ayasofya'nın diğer inançların da ibadet yapacağı bir yer olarak kalmasını söylüyorsa biz buna katılmıyoruz.

Laya, "Avrupa Birliği'nin kararlarının tamamı epidomolojik kararlara dayalıdır. İspanya yapılan istişarelere böyle cevap verdi. Türkiye'ye bir çaba gösterdiği için teşekkür ediyoruz."

Libya ile ilgili olarak AB'nin duruşu çok net. Siyasi istişare edilmiş bir kararın desteklenmesidir. BM'nin adımlarını da destekliyoruz. BM'nin silah ambargosu kararını da destekliyoruz. AB, bunu destekliyor. Deniz, kara, hava yoluyla geçirilen bütün silahlar için de geçerlidir. Libya ve hepimizin ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlamak için lazımdır."

Çavuşoğlu, "Karşılıklı turist sayımızı sürekli artırıcaz. Turizmde tecrübe paylaşımı gibi konularda istişarede bulunduk. Laya da objektif görüşlerini paylaştı. Epidomolojik bir konu. Verilere göre karar verilmesi gerekiyor. Bölge bölge şeffaflık çok önemli. Bu kararlar çerçevesinde karar alınsaydı, saygı duyardık. Artan vaka sayısından dolayı alınan tedbirleri sorgulamıyoruz. Böyle ülkeler listede varken, Türkiye'nin olmaması siyasi. Bazı ülkelerin isteği üzerine oldu.

Libya'ya gelecek olursak, esasen meşru hükümet Fransa dahil 5 ülkeye davette bulundu. BM Güvenlik Konseyi maddesi gereğince bunu yaptılar. Darbeci Hafter Trablus'a saldırınca, meşru hükümet yardım çağrısında bulundu, yalnızca Türkiye yanıt verdi. Diğer ülkeler ne yaptı? Duymamazlıktan geldi."

"Arancha siz İrini Operasyonu'na olumlu bakıyor olabilirsiniz ama ulusal devlet bunu sürekli söylüyor, ambargoyu delen ülkeler var. Bizim sadece gıda yardımı götürmemiz sorun oluyor. BAE'nin, Fransa'nın gönderdiği uçakları denetleyebiliyor mu? BM çatısı altında gerçek bir mekanızma kurulusa desteklemeye her zaman hazırız."

İspanya'nın kaçak göçmen sorununu en iyi biz anlayabiliriz, yaklaşık 4 milyon mülteci ülkemizde yaşıyor. Pandemi sonrası ekonomik etkilerinin yansıması bize daha kötü olabilir.