Son dakika: Eski AK Partili vekil hayatını kaybetti...

AK Parti Batman eski Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu, (60) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Parti Batman 22'nci dönem Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 9 çocuk babası Neziroğlu'nun cenazesi bugün, Batman merkeze bağlı Kayabağ köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.Tek adam kurultayında da iftiraya doymayan Kılıçdaroğlu’na Türkiye gerçekleri! Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi Galatasaray son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor