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: Eski AK Partili vekil hayatını kaybetti...

haberi: Eski AK Parti Batman Milletvekili kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neziroğlu'nun cenazesi bugün, Batman merkeze bağlı Kayabağ köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika: Eski AK Partili vekil hayatını kaybetti...

AK Parti Batman eski Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu, (60) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Batman 22'nci dönem Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 9 çocuk babası Neziroğlu'nun cenazesi bugün, Batman merkeze bağlı Kayabağ köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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Son dakika: Eski AK Partili vekil hayatını kaybetti...
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