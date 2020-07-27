Son dakika haberler: Başkan Erdoğan Kabineyi topluyor! Kurban Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik toplantı için Başkan Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplanacak. Yüz yüze gerçekleşecek kritik Kabine toplantısında koronavirüs salgını ile girilecek Kurban Bayramı en önemli konu olarak görüşülecek. Koronavirüs salgınındaki sond duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini sunması bekleniyor. Dış politikada da atılacak adımların konuşulacağı Kabine Toplantısı'nda Doğu Akdeniz, Libya ve Ege Denizi'nde Yunanistan ile yaşananların masaya yatırılması bekleniyor.