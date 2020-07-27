Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Son dakika: 'da bir köy karantinaya alındı

'nın Domaniç ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 13:28 Son Güncelleme: 27.7.2020 13:28 ABONE OL
Son dakika: Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeşilköy köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Domaniç Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, "Yeşilköy'ün tamamında 9 Ağustos'a kadar giriş ve çıkışların jandarma ekiplerince kontrol altına alınmasına, Aşağı Dereyolu 1-2, Kocakır Mevkisi, Sütlük Deresi mevkisi, Fıranlar Yeşilköy Yol Ayrımı (Yassı Dere mevki) yollarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA