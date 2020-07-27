Son dakika: Müge Anlı'da kan donduran gelişme! Şiar Kılıç'ı annesi Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı mı öldürdü?

Son dakika haberi: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilirken, olayda cinayet şüphesi giderek artıyor. Programa katılarak görüş bildiren görgü tanıklarının ifadeleri ile olay çok daha kapsamlı bir hal alırken, bugün yepyeni iddialar ortaya atıldı. Ayrıca programda Şiar Kılıç'ı ölümü ile suçlanan anne Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın, üzerinden çıkan bilezik sahte çıktı. Canlı yayında mihenk taşı ile yapılan denemeler ile bileziğin sahte olduğu ispat edildi.

ÖLDÜ SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili düğüm yavaş yavaş çözülüyor. Her gün izleyicileri hayrete düşüren gelişmeler yaşanırken, canlı yayına birçok görgü tanığı bağlanıyor. Şiar Kılıç'ın darp edildiğini iddia eden birçok kişiyi iddiaların odağındaki anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı kendini savunarak reddediyor. Akılalmaz detayların ortaya çıktığı programda bugün de çok çarpıcı gelişmeler yaşandı.