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Tarihi tapu binası ''ne dönüştürülüyor

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tarihi Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası 'ne dönüştürülmek üzere boşaltılıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:01 ABONE OL
Tarihi tapu binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor

Binada, evraklar, dosyalar ve eşyaların taşınması için hummalı çalışmalar sürüyor. Bina önünde bekleyen nakliye kamyonlarına toplanan eşyalar yükleniyor. Birçok işçinin çalıştığı taşınma işlemlerini Fatih Belediyesi yürütürken, binanın üst katlarındaki eşyalar için de asansör sistemi kurulduğu görülüyor. Binanın içindeki bazı odaların tamamı boşaltılırken, dosyaların ise çuvallar içinde dışarıya yığılıyor. Binadaki eşya ve evrakların Ataşehir'e taşınacağı, taşınma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinin inceleme yapacağı öğrenildi.

Binada Ayasofya'daki, Ayasofya'ya ait ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden getirilecek tarihi eserlerin de sergileneceği bildirildi. İlk bölümü 1881 yılında, ikinci bölümü ise 1910 ise binanın geri kalanı inşa edildi. Bina Osmanlı döneminde bu yana tapu hizmetleri için kullanılıyor.

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Tarihi tapu binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor
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