Tek adam kurultayında da iftiraya doymayan Kılıçdaroğlu’na Türkiye gerçekleri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek adamlık skandalıyla çalkalanan partisinin 37. olağan kurultayında yaptığı konuşmada kendi vizyonunu anlatmak yerine "2,4 trilyon doları nereye harcadınız" diyerek AK Parti hükümetine iftira atmakla uğraştı. İşte yalana doymayan Kılıçdaroğlu'na mega projeler ve dev yatırımlarla değişen Türkiye'nin rakamları;Marmaray'ı 6 yılda 403 milyon yolcu kullandıŞehir hastaneleri dünyanın çekim merkezi olduDoğalgazsız il kalmadıSavunma sanayinde dışa bağımlılık yüzde 30'a indi18 yılda 585 baraj inşa edildiİhracat 36 milyar dolardan 180 milyar dolara çıktıMilli gelire göre en fazla kalkınma yardımı yapan ülke TürkiyeVatandaşına ücretsiz hava ambulans hizmeti sunan tek ülke45 liralık burs 550 liraya çıktıSon 18 yılda 356 milyar lira sosyal yardım18 yılda milli gelir 236 milyar dolardan 950 milyar dolara kadar çıktı.Son 18 yılda 269 adet adalet hizmet binası inşa edildi.