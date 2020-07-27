Tek adam kurultayında da iftiraya doymayan Kılıçdaroğlu’na Türkiye gerçekleri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek adamlık skandalıyla çalkalanan partisinin 37. olağan kurultayında yaptığı konuşmada kendi vizyonunu anlatmak yerine "2,4 trilyon doları nereye harcadınız" diyerek AK Parti hükümetine iftira atmakla uğraştı. İşte yalana doymayan Kılıçdaroğlu'na mega projeler ve dev yatırımlarla değişen Türkiye'nin rakamları;
Marmaray'ı 6 yılda 403 milyon yolcu kullandı
Şehir hastaneleri dünyanın çekim merkezi oldu
Doğalgazsız il kalmadı
Savunma sanayinde dışa bağımlılık yüzde 30'a indi
18 yılda 585 baraj inşa edildi
İhracat 36 milyar dolardan 180 milyar dolara çıktı
Milli gelire göre en fazla kalkınma yardımı yapan ülke Türkiye
Vatandaşına ücretsiz hava ambulans hizmeti sunan tek ülke
45 liralık burs 550 liraya çıktı
Son 18 yılda 356 milyar lira sosyal yardım
18 yılda milli gelir 236 milyar dolardan 950 milyar dolara kadar çıktı.
Son 18 yılda 269 adet adalet hizmet binası inşa edildi.