7 düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından Erdoğan, şu mesajları verdi:

TÜM GÜÇLERİYLE SALDIRIYORLAR: Türkiye'yi hala geçmişin zayıf ve ürkek devleti sananlar bu saldırılarla netice almayı, ülkemizin üzerinde yeniden tahakküm kurmayı hayal ediyorlar. Halbuki artık her alanda altyapısını geliştirmiş, egemenlik haklarını kullanma iradesine sahip bir Türkiye var.

NEDEN MÜZE OLDUĞUNU TARTIŞMANIN ANLAMI YOK: Ayasofya'nın Fatih'in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması, ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlılığının son örneklerinden biridir. Fethin en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı, olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Önemli olan bu ulu mabedin yeniden asli işlevine, bağlayıcı hukuki belge olan vakfiyesinde belirtilen misyonuna dönmüş olmasıdır. Fatih'in 1453 yılında camiye çevirdiği İstanbul'un gözbebeği Ayasofya milletimize, tüm Müslümanlara ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Burada Hristiyan alemi aynı şekilde gelip ziyaretlerini yapabilecektir.







YEMİN EDİYORUZ: Bugün 83 milyon hep birlikte Ayasofya ve Sultanahmet'in minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler ağlamayacak, mahsun kalmayacaktır. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, vatanımıza, bayrağımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üzerinde ebediyyen inlemesi için gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor.

TEK BİLEK, TEK YÜREK: Dahili ve harici bedbahtların gizli veya açık tüm saldırılarına rağmen tek yürek, tek bilek, tek vücut olarak yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz. Milletimiz bu hakikati gördüğü, bu büyük kutlu mücadeleyi sahiplendiği için önümüze çıkan her engeli aşıyoruz.

GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM: Gençlerimize sesleniyorum. Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte siz de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar bakımsız kalırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz demektir. Camilerimiz sessizliğe bürünürse akıbetimiz o kadar karanlığa gömülüyor demektir. Bunun için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması camilerden bir caminin hizmete girmesi demek değildir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz.

Türkiye düşmanlarına Başkan Erdoğan’dan sert yanıt: "Ok yaydan çıkmıştır, maksuda ulaşacaktır" | Video

OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR: Ülkemizde bir kesim yapılan yollara, köprülere, havalimanlarına, hastanelere, barajlara, fabrikalara, yüksek teknoloji atılımlarına, savunma sanayii projelerine siyasi ve diplomatik hamlelerine ne tepki veriyorsa Ayasofya'ya da o tepkiyi göstermiştir. Aynı zihniyet, saflar aynı, söylemler aynı, mecralar aynı, gayeler aynı. Amaç, özgüven sahibi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önüne geçmektir. Geçemeyeceksiniz, engelleyemeyeceksiniz. Ok yaydan çıkmıştır ve maksuda ulaşacaktır.

DİKİLİ AĞACINIZ YOK: Bu tavrın demokrasiyle, çok seslilikle, farklılıkları savunmakla hiçbir ilgisi yoktur. Dikili ağacınız yok. Boğaz'ın altından tünel geçirirsiniz buna karşı çıkar, Avrasya Tünelini yaparsınız, üçüncü köprüyü yaparsanız, Osmangazi'yi yaparsınız buna karşı çıkarlar. Nerede ne yaparsanız yapın hepsine karşı geliyorlar. Bir şey de siz yapın be, yapın. Ama biz sizin gibi değiliz, teşekkür etmesini biliriz. Bunlar tam tersi. Bu tür tavırlar faşizmin, dogmatizmin, tahammülsüzlüğün en kara, en vahşi, en kin ve nefret kokan biçimin tezahürüdür. Bu tavrın siyasi muhalefetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

BUNUN ADI MUHALEFET OLAMAZ: Karşımızdaki tablo şudur. Bir tarafta ülkesinin ve milletinin büyümesi, güçlenmesi, gelişmesi, refahı için gecesini gündüzüne katarak çalışanlar ve onları destekleyenler vardır. Diğer tarafta ise, ülkesi ve milletinin geleceği için en küçük bir eser üretmemiş, fiili veya fikri katkı ortaya koymamış, çaba göstermemiş olanlar vardır. Bu zihniyetin yaptığı işin adı muhalefet olamaz.

YA NEREYE GELİYORSUN?: Kongre yaptılar söyledikleri ne, 'biz geliyoruz' dediler. Ya nereye geliyorsun? Projen var mı? Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, dış politikada neyi yapacaksın? Var mı, yok. Samimi olarak değerlendirip evet şu var diyene rastlamadık. Böyle bir aktör de, böyle bir ekip de yok. Muhalefet adına tek yaptıkları şey bizi ve hükümetimizi çoğu iftiraya varan ifadelerle karalamaktır.

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Kurban Bayramı' uyarısı! "Yola çıkacaklar ve kurban kesecekler..." | Video

KURBAN BAYRAMI TAVSİYESİ

Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını, kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Salgının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken gerek bayramlaşırken 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarından bayramda da asla taviz vermiyoruz. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için bu kuralları harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor.



FINDIK ÜRETİCİSİNE MÜJDE

Yeni sezonun fındık fiyatlarını açıklıyoruz. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için TMO kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite fındık için bu fiyat kilogramda 22 TL'dir. Yüksek randımanlı fındıkta kilogram başına 1 lira, alan bazlı gübre ve mazot desteği olarak kilogram başına 2 lira destekleme yapıyoruz. Fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 seviyesine çıkarmış oluyoruz. Ey muhalefet rakamları iyi tespit et, iftira etme. Yeni fındık hasat döneminin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bol, bereketli hasat diliyorum. Ayrıca incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısı da ilave ediyoruz. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Bilsinler ki, AK Parti iktidarı hiçbir zaman üretici, çiftçisini yalnız bırakmayacaktır.



PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilmiş; Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi. Erdoğan dün İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'yı da kabul etti.