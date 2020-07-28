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, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

, İçişleri Bakanı  ile yaptıkları kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve Türkiye'de seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldıklarını belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 21:12 ABONE OL
Bakan Koca, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve Türkiye'de seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
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