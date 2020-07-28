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Çirkin hakarete suç duyurusu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
MİHRİBAN KOÇAKER
Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Çirkin hakarete suç duyurusu
15 Temmuz şehidinin eşi Esma Yılmaz ve gazeteci Hilal Kaplan'a Twitter üzerinden yapılan çirkin ithamlara yönelik suç duyurusu yapıldı.
Çirkin saldırıyla ilgili Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD), 15 Temmuz Derneği, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Kadın Ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçeleri verdi. 7 sayfalık dilekçede, Ebubekir Savaşan adlı sosyal medya kullanıcısının 25 Temmuz'da Yılmaz ve Kaplan'ın Ayasofya'daki paylaşımını alıntılayıp, hakarette bulunduğu ve kişilik haklarına saldırdığı aktarıldı.
Kaplan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Saadet Partisi (SP) Tokat Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Savaşan'ın Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.
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Çirkin hakarete suç duyurusu
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