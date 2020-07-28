HDP ve Tele1'den Lice'deki yangında ortak provokasyon! Farklı görüntülerle algı operasyonu

Diyarbakır'ın Live ilçesinde dağlık alanda örtü yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dibek, Yolçatı ve Çağdaş kırsal mahalleleri sınırlarında bu sabah dağlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Diyarbakır Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşama doğru kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yön değiştirdi.

Dağlık alandaki 20 hektara yakın bir arazide etkili olan yangına, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede zorluklar yaşandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken HDP ve Tele1 sosyal medya üzerinden büyük bir provokasyona imza attı.

BAŞKA YANGINLARDAN GÖRÜNTÜ İLE ALGI OPERASYONU



HDP'nin Ekoloji Komisyonu'na ait Twitter hesabı üzerinden Lice'deki yangına ilişkin yapılan paylaşımda 2016 yılına ait bir başka ülkedeki yangın fotoğrafı paylaşıldı. Provokatif paylaşımda, "Lice yanıyor. Tarım alanları, ağaçlar ve binlerce hayvan... Bir an evvel müdahale edilmesi gerekli. Halkımız kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor." diyerek ekiplerin canla başla mücadelesini hiçe saydı. Gelen tepkilerin ardından paylaşım silindi.

Yaptığı skandal yayınlar ile bilinen Tele1 de provokasyona ortak oldu. Tele1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Lice yangınına ait olmayan görsel paylaşılırken, "Lice'de büyük yangın! Vatandaşlar sosyal medyadan yardım çağrısında bulunuyor" denildi. Tüm tepkilere rağmen Tele1 skandal paylaşımı silmedi.

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