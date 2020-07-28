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'de yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor

'in Mut ilçesinde, devrilen otobüste yaralanan 27 askerden 13'ünün tedavisi tamamlandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:34 Son Güncelleme: 28.7.2020 14:37 ABONE OL
Mersin'de yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor

Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 15 askerden 13'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki 2 askerin tedavisininse sürdüğü öğrenildi.

Yaralı 12 askerin tedavisinin de sevk edildikleri Mersin'deki hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

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Mersin'de yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor
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