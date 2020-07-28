Mersin'de yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor

Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 15 askerden 13'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki 2 askerin tedavisininse sürdüğü öğrenildi.
Yaralı 12 askerin tedavisinin de sevk edildikleri Mersin'deki hastanelerde devam ettiği belirtildi.
Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit, 27 yaralı | Video