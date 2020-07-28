Otobüsün freni boşaldı: 4 şehit

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, dağıtımlarının yapıldığı KKTC'ye gidecek askerleri taşıyan, Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, önceki gece saat 21.45'te, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanına gitmek üzere yola çıktı.Saat 2.40'da Afyonkarahisar'da mola veren ve şoför değişiminin ardından yola devam eden otobüs, saat 06.30 sıralarında, Konya'da ikinci kez mola verdi. Buradan da şoför değişimiyle hareket eden otobüs, saat 7.20 sıralarında, Karaman ile Mersin'in Mut ilçesi arasındaki Sertavul Geçidi yakınlarında, frenin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Piyade Erler Kerim Arslan, Mustafa Dağlı, Caner Meyandağı ve Samet Çaldır'ın şehit olduğu kazada, otobüsün 2 şoförü de hayatlarını kaybetti. Otobüsün hurdaya döndüğü kazada 10'u ağır 27 asker de yaralandı. Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumları ağır olanlar, ambulans helikopterlerle Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.Şehitlerden Samet Çaldır (21) evliydi. Eşi Elif Çaldır da 2 aylık hamileydi. Acı haberi, Bursa'daki evlerinde alan eşi Elif Çakır, babası Zülküf Çaldır ve annesi Safiye Çaldır gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerden Mustafa Dağlı'nın (21) acı haberi, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan annesi Raziye ile babası Ali Dağlı ve kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehitlerden Kerim Arslan'ın acı haberi Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan, kaza haberini duyduktan sonra Mersin'e gitti.Şehit Aslan'ın memleketi Kırıkkale'deki köy evine Türk bayrağı asıldı. Şehitlerden Caner Mayendağı'nın (25) annesi Güngör Göksert ile babası Levent Mayendağı da acı haberi, yaşadıkları Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde aldı.Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte hemen Mut'a geldi. Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, yaralı askerleri de ziyaret eden Akar," Araçta teknik arıza meydana geldiği ve frende boşalma olduğu, otobüsün şoförünün soğukkanlı şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Şoförün frende bir problem olduğu konusunda otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması, ve tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu, sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmamak için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durmak konusunda bazı tavsiyeler alındığını fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre şoförün, ikinci şoförün veya muavinin telefonla bazılarını arayıp bu konuyu konuştuklarına, tavsiye aldıklarına dair de bilgiler var. Bu çerçevede elinden gelen gayreti göstermesine rağmen maalesef sonunda bu elim kaza meydana gelmiş bulunuyor. Entübe olan 4 yaralıdan 2'sinin boynunda problem var. Birinin kafa ve göğüs problemi, diğer bir askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Mersin Üniversitesi'nde 4, Mersin Şehir Hastanesi'nde 4, Silifke ve Erdemli'de 2'şer yaralımız var. 15 yaralımızın da şu anda burada tedavisi sürüyor. Durumunda herhangi bir kritiklik yok" dedi.Kazada yaşamını yitiren otobüsün şoförü Melih Kızıltepe (27) ve yedek şoför Süleyman Savaş'ın (46), Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki aileleri acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 5 yıllık otobüs şoförü Melih Kızıltepe'nin Alaşehir"in kırsal Sobran Mahallesi'ndeki ve 20 yıllık şoför Süleyman Savaş'ın da Subaşı Mahallesi'ndeki ailelerine acı haber ulaştı. Kızıltepe ve Savaş'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Her iki şoförün de bekar olduğu öğrenildi. Kaza anında fren boşaldığında şoförlerin diğer araçlara çarpmamak için yoğun bir çaba harcadığı ve manevra yaparak aracı yan yatırmaya karar verdikleri öğrenildi.SABAH