Şehit Binbaşı Kulaksız’ın kanı yerde kalmadı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği terörsaldırısının 5'inci yıldönümünde, failler ile onlara yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı. Saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde den dün bir anma programı düzenlendi. Malazgirt Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, "Bugün mutluyuz, şehidimizin kanı yerde kalmadı"dedi.Bu ararda terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı. 13 Temmuz'da başlatılan "Yıldırım" operasyonunda da 8 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.