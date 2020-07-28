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haberi: 'den 30 dakika erken çıkarılmışlardı! incelemesini tamamladı

haberi: , 'deki Eşref Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili incelemesini tamamladı. Gözetmenin, mağdur öğrencilerin soruları çözmeye devam ederken kalemlerini bıraktırıp salondan çıkarıldıklarını, 30 dakika erken çıkarıldıklarının da kabul edildiğini ifade ettiği öğrenildi. ÖSYM yetkilileri 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiğini bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 18:27 Son Güncelleme: 28.7.2020 18:32 ABONE OL
Son dakika haberi: YKS'den 30 dakika erken çıkarılmışlardı! ÖSYM incelemesini tamamladı

Son dakika haberi.. ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatmış, adayların şikayet dilekçeleri ve tutanakları incelenerek değerlendirmeye alınmıştı.

12 ÖĞRENCİNİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLDİ

Basına da yansıyan olayda YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, durumu fark ederek tutanakla ÖSYM'ye bildirdi. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia edildi. Mağdur öğrencilerin soruları çözmeye devam ederken kalemlerini bıraktırıp salondan çıkarıldıklarını, 30 dakika erken çıkarıldıklarının da kabul edildiğini ifade ettiği öğrenildi. DHA'nın ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gerekli incelemeler yapılarak ÖSYM yönetim kurulunun kararı ile ilgili adayların sınavları durumlarına en uygun bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiği öğrenildi.

Son dakika haberi: YKS'den erken çıkarıldıkları iddia edilmişti! ÖSYM inceleme başlattı...
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Son dakika haberi: YKS'den 30 dakika erken çıkarılmışlardı! ÖSYM incelemesini tamamladı
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